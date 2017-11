Diocesi: Terni, fino al 10 novembre la reliquia di santa Rita accolta nella parrocchia di santa Maria del Carmelo

Fino al 10 novembre nella parrocchia di santa Maria del Carmelo, a Terni, si celebra la settimana di spiritualità con la reliquia pellegrina di santa Rita da Cascia. “La settimana di spiritualità – si legge in una nota – è un’occasione per la comunità cristiana per ritrovarsi a pregare, cantare e lodare il Signore, seguendo l’esempio di santa Rita sulla via del perdono, della pace e della speranza di fronte alle difficoltà dell’esistenza, nel rispondere al male con il bene come impegno di vita cristiana”. Ogni giorno, alle 17, i sacerdoti della vicaria presiedono le celebrazioni. In programma anche incontri e veglie di preghiera animate dalle suore agostiniane serve di Gesù e Maria di Roma, associazione Famiglie di Maria, gruppi di preghiera Padre Pio, associazione Apurimac, Fraternità Secolare Agostiniana, San Vincenzo de’ Paoli di Terni. Custodita in una teca preziosa a forma di rosa, la reliquia pellegrina è un frammento di osso del corpo della santa: potrà essere venerata individualmente ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Domani, sabato 4 novembre, alle 17 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vicario generale della diocesi di Terni-Narni-Amelia, mons. Salvatore Ferdinandi. Domenica 5 novembre, alle 15, la reliquia sarà trasferita all’ospedale di Terni per la preghiera con i malati. Vi rimarrà fino alla mattinata di lunedì per la celebrazione della messa. Giovedì 9 novembre, alle 18, si terrà l’incontro con don Luigi Maria Epicoco su “Farsi santi in un mondo che cambia”. Il gruppo “Kralica Mira” animerà l’adorazione eucaristica. Le celebrazioni si concluderanno il 10 novembre con la messa in suffragio delle vittime del terremoto in Umbria e il ritorno della reliquia di santa Rita a Cascia.