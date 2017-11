Bosnia ed Erzegovina: chiusa l’assemblea dei vescovi. Riflessione sulla Giornata mondiale dei poveri e invito ad aiutare i bisognosi

Con una conferenza stampa si è conclusa oggi la 71ª sessione ordinaria dei vescovi della Bosnia ed Erzegovina. I presuli hanno riflettuto sulla situazione dei cattolici costretti a lasciare le loro case e ad emigrare dal Paese dopo la guerra, soprattutto dalla regione di Banja Luka e Bosanska Posavina. Particolare accento è stato posto sul Messaggio di Papa Francesco in occasione della prima Giornata dei poveri (13 giugno). I vescovi ricordano a tutti i cattolici la volontà del Santo Padre nella settimana che precede la Giornata mondiale dei poveri che quest’anno si celebra il 19 novembre, di assicurare la propria amicizia, solidarietà e assistenza concreta ai bisognosi. Il messaggio, secondo i presuli, è molto attuale per la Bosnia ed Erzegovina, dove molta genta ha subito ogni tipo di privazione nei tempi difficili della guerra. “La giornata mondiale dei poveri – affermano – possa diventare sulla scia del pensiero di Papa Francesco un’occasione per i nostri fedeli per crescere nella convinzione che la solidarietà con i poveri ci permette di capire in modo più profondo il Vangelo”. Le iniziative per le persone bisognose continueranno anche nella Domenica della Caritas, che di consueto si celebra la Terza domenica di Avvento.

Durante la sessione è stato deciso anche riguardo alle trasmissioni via tv, radio e internet delle celebrazioni liturgiche, di affidare il coordinamento a un gruppo di persone incaricate che si occuperanno dei contatti con le singole amministrazioni ecclesiali nonchè con gli operatori dei media in modo che la messa sia trasmessa da tutte le zone del Paese. Un problema attuale discusso è stata la ricerca di un terreno per la costruzione di una chiesa nella parocchia Drvar, presso la diocesi di Banja Luka, distrutta durante la Seconda guerra mondiale. Per risolvere la questione, i vescovi sperano nella collaborazione delle autorità locali.