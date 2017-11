Assisi: il card. Vallini nuovo legato pontificio delle Basiliche papali. Mons. Boccardo (Ceu), “assicuriamo sostegno con preghiera e fraterna collaborazione”

“Come vescovi dell’Umbria, ringraziamo Papa Francesco per la nomina del card. Agostino Vallini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma, a legato pontificio per le Basiliche di san Francesco e di santa Maria degli Angeli in Assisi, segno ulteriore della vicinanza del Santo Padre alla terra dei santi Francesco e Benedetto”. Così mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza Episcopale umbra (Ceu), commenta la nomina del card. Agostino Vallini a nuovo legato pontificio delle Basiliche papali di Assisi. “Nel porgere al card. Vallini un cordiale benvenuto – conclude Boccardo – gli assicuriamo fin da ora il sostegno della preghiera e della fraterna collaborazione”.