Assisi: il card. Vallini nuovo legato pontificio delle Basiliche papali. L’augurio dei custodi padre Gambetti e padre Renda

“Viviamo questo momento di gioia con le parole di san Francesco: ‘obbedienza e riverenza al Signor Papa Innocenzo e ai suoi successori’”. Con queste parole le famiglie francescane dei frati minori conventuali della Basilica di san Francesco di Assisi e dei frati minori della Basilica della Porziuncola in Santa Maria degli Angeli, attraverso i loro custodi padre Mauro Gambetti e padre Giuseppe Renda, si rallegrano per la nomina del card. Agostino Vallini come nuovo legato pontificio delle Basiliche papali. “Nel ringraziare Papa Francesco per la premura e la scelta del neo legato pontificio – si legge in una nota diffusa dalla sala stampa del Sacro Convento di Assisi – affidano alla preghiera e all’intercessione di san Francesco il ministero pastorale che gli è stato assegnato”.