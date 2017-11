Argentina: da lunedì 6 novembre l’assemblea elettiva della Conferenza episcopale

Si svolgeranno da lunedì 6 a sabato 11 novembre, nella casa degli esercizi “Il Cenacolo” di La Ponte, la 114ª assemblea plenaria della Conferenza episcopale argentina (Cea). Nel corso dei lavori, i vescovi provvederanno al rinnovo del Comitato esecutivo, delle presidenze dei comitati che costituiscono la Commissione permanente e dei delegati delle regioni pastorali. Saranno eletti anche i membri di ciascuno degli organi episcopali. L’assemblea prenderà il via nel pomeriggio di lunedì 6 con uno scambio tra i vescovi che parleranno anche del profilo e delle sfide pastorali della Chiesa in Argentina nei prossimi anni. Ai lavori interverrà anche mons. Paul Richard Gallagher, segretario della Santa Sede per i Rapporti con gli Stati, che è in Argentina invitato dalle autorità del governo nazionale. I vescovi dedicheranno inoltre un momento speciale alla commemorazione del decennale della Conferenza di Aparecida e delle sue prospettive in chiave missionaria. Nel pomeriggio di venerdì 10 sarò presentata la bozza del testo del “Catecismo básico argentino” affinché i vescovi possano proporre contributi e correzioni prima di sottoporlo all’approvazione nell’assemblea che si svolgerà nell’aprile 2018. Successivamente la commissione per le Comunicazioni sociali presenterà “La Comunicación y la Iglesia” e le possibili linee di lavoro in questo settore. Nella mattinata di sabato spazio alle conclusioni della consultazione sul documento preparatorio del Sinodo dei vescovi convocato da Papa Francesco sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.