Alluvione Firenze: in un messaggio il presidente Grasso ricorda “le suore Giuseppine che prestavano la loro opera nel carcere femminile di Santa Verdiana”

Si svolgeranno nella giornata di oggi, a Firenze, le celebrazioni in ricordo della tragica alluvione e delle vittime del 4 novembre 1966 organizzate dall’associazione Firenze Promuove. In un messaggio inviato al giornalista Franco Mariani, presidente dell’associazione, il presidente del Senato, Pietro Grasso, ricorda – si legge in una nota – “l’impegno profuso dalle suore dell’Istituto delle Giuseppine” nel carcere femminile di Firenze durante l’alluvione. Il messaggio sarà letto nel pomeriggio in occasione dell’apposizione di una lapide all’ex Carcere de Le Murate in memoria dell’ispettore Michele Ferlito, all’epoca direttore dei tre carceri fiorentini, che nei giorni dell’alluvione “compì vari atti eroici – prosegue la nota – mettendo anche in salvo dei minorenni”. “È con commossa partecipazione – scrive Grasso – che desidero condividere con tutti voi l’emozione di questo anniversario che ha il merito di promuovere nella coscienza collettiva la cultura del ricordo di un evento, purtroppo, tragico per la Toscana ed in particolare per la città di Firenze: l’alluvione del 1966 causata dallo straripamento dell’Arno”. “Furono certamente giorni difficili per i cittadini fiorentini che però – osserva il presidente – ebbero la forza e la determinazione di rialzarsi, di riprendere il loro cammino e recuperare la loro dignità ferita”. “Nella tragicità degli eventi – aggiunge – molti concittadini fiorentini si distinsero per coraggio, generosità ed alto senso di umanità tra cui le suore dell’Istituto delle Giuseppine che prestavano la loro opera assistenziale all’interno del carcere femminile di santa Verdiana”.