“A Sua Immagine”: sabato 4 novembre visita in Vaticano con “Il garage dei Papi”. Domenica 5, si parlerà di “Parità scolastica”

Lorena Bianchetti

Due puntate molto ricche, quelle di sabato 4 e domenica 5 novembre, per la rubrica religiosa “A Sua Immagine”, trasmissione firmata da Laura Misiti e Gianni Epifani e realizzata dalla Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana. Sabato 5, su Rai Uno alle 17.10, proseguirà lo speciale dedicato alla Santa Sede, alla scoperta dei luoghi e delle bellezze artistiche custodite in Vaticano. La conduttrice di “A Sua Immagine”, Lorena Bianchetti, visiterà il padiglione delle Carrozze in Vaticano, sede di selle, carrozze, automobili e portantine utilizzate dai vari pontefici. Sarà presente per l’occasione Sandro Barbagallo, responsabile delle collezioni storiche dei Musei Vaticani, che illustrerà i mezzi di trasporto dei Pontefici nel corso della storia.

Alle 17.30 linea a “Le ragioni della speranza”, con don Luigi Ciotti che incontrerà Fiorella Mannoia: un confronto sincero, aperto tra due persone libere.

Domenica 5 novembre, il tema della puntata di “A Sua Immagine” è “Parità scolastica: non solo una questione di soldi”. Alle 10.30 in diretta su Rai Uno in studio con Lorena Bianchetti ne parleranno il presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich, e il direttore del Centro studi per la Scuola cattolica della Cei, Sergio Cicatelli. Presenti anche insegnanti, studenti e genitori.

Alle 10.55 la linea alla santa messa: la celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa in diretta su Rai Uno dalla chiesa dei santi Pietro e Paolo in Imer (Tn); la regia della ripresa televisiva è di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. A conclusione della mattinata, alle 12, ci sarà il collegamento con piazza San Pietro per seguire l’Angelus recitato da Papa Francesco.