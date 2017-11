Santa Sede: dal 1° dicembre la lotteria di beneficenza per le opere di carità del Papa

Anche quest’anno viene riproposta una iniziativa di solidarietà: la quinta edizione della Lotteria di beneficenza per le opere di carità del Santo Padre. L’iniziativa – si legge in un comunicato del Governatorato, diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede – coincide con le festività natalizie, periodo particolarmente propizio per un gesto di solidarietà e di condivisione. Il Papa – come ogni anno – ha messo personalmente a disposizione tutti i premi. La vendita dei biglietti della Lotteria inizierà venerdì prossimo, 1° dicembre, e si concluderà il 2 febbraio 2018 con l’estrazione dei biglietti vincenti alla presenza di una apposita Commissione che ne garantirà la correttezza. I biglietti, al costo di 10 euro ciascuno, saranno posti in vendita in Vaticano presso la Farmacia, le Poste, il Servizio Telefoni, gli Spacci Annonari, il Magazzino “Stazione”, i punti vendita dell’Ufficio Filatelico e Numismatico e i “Bookshop” dei Musei Vaticani. La novità di questa edizione consiste nella possibilità di acquistare i biglietti della Lotteria di beneficenza presso l’Atrio dell’Aula Paolo VI, una opportunità concessa a tutti coloro che assisteranno al concerto di beneficenza di Natale del 16 dicembre. In questo modo si avrà un’occasione per compiere un doppio gesto di carità! Anche quest’anno sarà possibile acquistare i biglietti senza recarsi in Vaticano: grazie al costante impegno della direzione delle telecomunicazioni-provider servizi internet vaticani e della direzione della ragioneria dello Stato del Governatorato S.C.V., infatti, sarà possibile acquisire i biglietti collegandosi all’apposita sezione dedicata del sito . Per qualsiasi informazione, rivolgersi al coordinamento eventi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano: lotteria.beneficenza@scv.va.