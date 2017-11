Salute: Roma, oggi l’inaugurazione al Policlinico Gemelli del nuovo Centro ad alta tecnologia di oncologia interventistica

Oggi, in occasione del congresso europeo di radioterapia interventistica (30 novembre–1° dicembre) organizzato dall’Estro (Società europea di radioterapia oncologica) che si svolgerà presso il centro congressi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sarà inaugurato al Policlinico universitario A. Gemelli di Roma il nuovo Centro ad alta tecnologia di oncologia interventistica che si inserisce nell’offerta assistenziale dell’area di Radioterapia oncologica – Gemelli Art (Advanced Radiation Therapy), un servizio interdisciplinare a rapido accesso per la diagnosi e il trattamento dei tumori e delle problematiche a essi connesse, utilizzando procedure mirate minimamente invasive.

Alla cerimonia di inaugurazione, alle 12,30, parteciperanno il direttore generale della Fondazione Policlinico A. Gemelli, Enrico Zampedri, il direttore del Gemelli Art e del Polo di Scienze oncologico ed ematologiche del Policlinico, Vincenzo Valentini, il direttore del programma educazionale della scuola di Radioterapia interventistica Interacts del Gemelli Art, George Kovacs, il coordinatore in carica e quello eletto del Gec-Estro, Christian Kirisits e Bradley Peters.