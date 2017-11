Salute: Policlinico Gemelli, inaugurato oggi il nuovo Centro ad alta tecnologia di oncologia interventistica

Inaugurato oggi al Policlinico universitario Gemelli di Roma il nuovo Centro ad alta tecnologia di oncologia interventistica. La cerimonia si è svolta in occasione del congresso europeo di radioterapia interventistica, in corso presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Centro si inserisce nell’offerta assistenziale e sarà un “servizio interdisciplinare a rapido accesso per la diagnosi e il trattamento dei tumori e delle problematiche a essi connesse, utilizzando procedure mirate minimamente invasive”. “Grazie a tecnologie all’avanguardia, il nuovo centro del Gemelli – si legge in una nota – offre la possibilità di trattamenti esclusivi o integrati con altre terapie oncologiche”. Tra queste, la radioterapia interventistica (brachiterapia) ad intensità modulata e guidata dalle immagini e l’elettrochemioterapia. “Inoltre, il servizio offre la possibilità di posizionamento di marcatori (fiducials) per trattamenti di radioterapia a fasci esterni ad alta precisione e il collegamento con il servizio di Radiologia interventistica o di Endoscopia del Policlinico per un’integrazione totale dell’offerta diagnostica e terapeutica”. Il servizio, inoltre, è integrato con la degenza di Radioterapia clinica, interventistica e metabolica che dispone di 22 posti letto. La struttura prevede di effettuare nel 2018 oltre 400 procedure. Alla cerimonia di inaugurazione era presente, tra gli altri, il direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli, Enrico Zampedri. “Con questo nuovo centro si arricchisce la nostra dotazione tecnologica a vantaggio dei pazienti oncologici – ha affermato -. Il Gemelli sempre di più si propone quale centro di riferimento regionale e nazionale per i malati di tumore, che all’interno del Policlinico, la cui vocazione è coniugare qualità nelle cure e umanità, trovano risposte globali ai propri bisogni assistenziali”.