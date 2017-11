Ricostruzione post terremoto: Recchia (Mibact), “efficacia in verifica danni e messa in sicurezza è buon auspicio per fase ricostruzione”

“I terremoti del centro Italia del 2016-2017 hanno causato disastri immensi al patrimonio culturale delle regioni colpite. La vulnerabilità intrinseca nella tipologia costruttiva delle chiese, insieme alla pericolosità geomorfologica della vasta area interessata, hanno prodotto danni gravissimi soprattutto alle migliaia di edifici di culto con crolli generalizzati e conseguente danneggiamento del patrimonio mobile”. Parte da questa constatazione Antonia Pasqua Recchia, consigliere del ministro dei Beni culturali, già segretario generale, Mibact. Parlando al convegno “Ricomporre l’identità. Terremoto, città e beni culturali della Chiesa”, organizzato dalla Facoltà di Storia e beni culturali della Chiesa-Dipartimento dei Beni culturali della Pontificia Università Gregoriana, con il patrocinio di Mibact, Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici della Cei e dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia, Recchia spiega che l’organizzazione dell’emergenza, “definita in tempo di pace con la Direttiva ministeriale del 23 aprile 2015, ha permesso al Mibact di inserirsi con straordinaria efficienza nella macchina della Protezione civile, mostrando efficacia sia nell’azione di verifica dei danni che nella messa in sicurezza dei beni mobili e dei beni immobili”. Un impegno che costituisce “un buon auspicio per la fase della ricostruzione”.