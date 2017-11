Ricostruzione post terremoto: mons. Boccardo (Spoleto-Norcia), “apposita commissione per ricostruzione cattedrale di san Benedetto”

Una “apposita commissione” per la ricostruzione della cattedrale di Norcia. Ad annunciarne l’imminente costituzione è mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, al convegno “Ricomporre l’identità. Terremoto, città e beni culturali della Chiesa”, organizzato dalla Facoltà di Storia e beni culturali della Chiesa-Dipartimento dei Beni culturali della Pontificia Università Gregoriana, con il patrocinio di Mibact, Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici della Cei e dell’arcidiocesi di Spoleto-Norcia. Si tratta, spiega il presule, “di una commissione costituita da Mibact, archidiocesi (che ne è la proprietaria), Regione Umbria e Comune di Norcia, che ne studierà le modalità, magari anche attraverso un concorso internazionale aperto ai grandi nomi dell’architettura contemporanea”. “Come cittadini – prosegue – abbiamo il diritto di pretendere che i lavori di ricostruzione garantiscano la massima sicurezza., superando con sapiente realismo l’approccio feticistico che taluni vorrebbero imporre nel rapporto con gli edifici storici”. Case, aziende e chiese devono essere “una priorità per restituire alla gente della Valnerina una vita dignitosa e sicura ma occorre domandarsi come e dove ricostruire, con quali criteri”. “Esprimo perplessità – scandisce Boccardo – circa il proposito enunciato di ricostruire ‘tutto come era’”. Procedere in questo modo “significherebbe al termine dei lavori trovarsi davanti a un vero falso, anche se un falso d’autore”. Le ferite si rimarginano ma le cicatrici rimangono. “Il terremoto fa storia ed entra nella memoria dei popoli. Gli edifici sacri e profani portano il segno delle vicissitudini che hanno affrontato nel corso dei secoli. E’ giusto – si chiede a conclusione – che le ferite del terremoto del 2016 vengano completamente cancellate, o bisognerà piuttosto riproporre questo patrimonio di arte e di fede in modo nuovo, che racconti alle generazioni future anche questo capitolo doloroso della nostra storia?”.