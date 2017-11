Ricostruzione post terremoto: don Pennasso (Cei), “entro il 5 dicembre dalle diocesi colpite elenchi chiese danneggiate e priorità”

“Abbiamo chiesto alle diocesi colpite dal terremoto gli elenchi delle chiese danneggiate e chiuse e un elenco di priorità. Da quali partiamo? Quelle all’interno o all’esterno del cratere? Una priorità che andrà a relazionarsi anche con i sindaci e le regioni perché una chiesa ha ricadute anche sociali. Entro il 5 dicembre le diocesi dovranno dare risposta”. A margine del convegno “Ricomporre l’identità. Terremoto, città e beni culturali della Chiesa” in corso alla Pontificia Università Gregoriana, don Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, riferisce della riunione del tavolo di lavoro tecnico operativo con il commissario straordinario per la ricostruzione Paola De Micheli e i rappresentanti delle quattro regioni ecclesiastiche coinvolte dal sisma, alla quale ha partecipato questa mattina. Il secondo punto, spiega, “è verificare la disponibilità da parte delle diocesi ad essere enti attuatori fin dall’ordinanza 38 sulla base della quale si potrebbero aprire la possibilità per le diocesi di svolgere questo ruolo”. Terzo punto, conclude, “chiarire con le diocesi il ruolo, le possibilità e le responsabilità di cosa voglia dire essere ente attuatore, a partire dall’organizzazione dell’ufficio tecnico in un certo modo perché si possano chiedere professionisti e ditte sugli elenchi. Questo è il momento organizzativo iniziale”.