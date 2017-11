Papa in Bangladesh: le parole scritte in inglese nei “Libri d’Onore”

“Recalling all those who gave their lives as the nation came to birth, may the people of Bangladesh work tirelessly for justice and the common good”. “Ricordando coloro che hanno dato la vita perché nascesse la nazione, possa il popolo del Bangladesh lavorare incessantemente per la giustizia e il bene commune”. Sono le parole vergate, in inglese, questa mattina dal Papa nel Libro d’Onore del National Martyrs’ Memorial di Savar, uno dei due memoriali visitati durante la prima giornata in Bangladesh. “May the Almighty grant eternal rest to Sheikh Mujibur Rahman and to all those who died, and bestow upon Bangladesh unity and lasting peace”. “Possa il Signore onnipotente concedere il riposo eterno a Sheikh Mujibur Rahman e a tutti coloro che sono morti, e conferire al Bangladesh unità e pace duratura”, ha scritto sempre in inglese Francesco come omaggio al “padre della nazione”, nel memoriale a lui dedicato. Infine, le parole vergate ancora una volta in inglese nel Libro d’Onore a conclusione dell’incotro con le autorità, il Corpo diplomatico e la società civile, nel palazzo presidenziale di Dacca: “May the Almighty bless all the beloved people of Bangladesh with the gifts of peace and joy.” “Possa l’Onniptetente benedire l’amato popolo del Bangladesh con i doni della pace e della gioia”.