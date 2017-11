+++ Papa Francesco: messaggio per i 20 anni di “A sua immagine”, “inventare nuove strade per portare il Vangelo nelle famiglie degli italiani” +++

“Siete nel pieno della giovinezza, non lasciatevela intristire, anzi fate fiorire tutta la creatività, propria di questa età, per scoprire o inventare nuove strade per portare il Vangelo nelle famiglie degli italiani”. Sono gli speciali auguri del Papa per i 20 anni della trasmissione televisiva “A sua immagine”, iniziata nell’autunno del 1997. In un messaggio inviato per l’occasione – e diffuso oggi dal Sir -, Francesco definisce il traguardo dei vent’anni di attività “un anniversario importante per la vostra storia”. “Il vostro è un servizio prezioso, che fa risuonare ogni settimana nelle nostre case la Parola di Dio, insieme con la testimonianza di fede di persone che hanno vissuto in territori dove essere cristiani è una colpa così grave da meritare la morte”, prosegue il Papa, facendo notare che nel programma di RaiUno “trova spazio anche la Messa e la preghiera dell’Angelus”. “Pensate che per molti anziani o persone in difficoltà questi sono gli unici momenti in cui hanno la possibilità di vedere luoghi di preghiera e di ascoltare la Parola di Dio e la testimonianza di tanti fratelli e sorelle sparsi nel mondo, che affrontano ogni genere di difficoltà per la Croce di Cristo, oppure raccontano i piccoli ‘miracoli’ che nascono dal fare del Vangelo la legge di vita”, l’invito.