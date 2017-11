Maltempo: Coldiretti, “quasi raddoppiata la pioggia, danni al Sud”

“Il maltempo colpisce il Sud Italia in un novembre in cui è caduta il 44% di pioggia in più rispetto alla media dopo un lunghissimo periodo di siccità primaverile ed estiva”. Lo afferma in una nota Coldiretti, che sottolinea come “in queste condizioni i forti acquazzoni provocano frane, allagamenti e smottamenti, poiché le precipitazioni per poter essere assorbite dal terreno devono cadere in modo continuo e non violento”. “La drastica svolta del meteo a novembre ha riguardato – sottolinea la Coldiretti – l’intera Penisola dove le precipitazioni sono state superiori del 19% rispetto alla media, sulla base dei dati Ucea relativi ai primi venti giorni del mese”. L’associazione dei coltivatori segnala, quindi, che “siamo di fronte al moltiplicarsi di eventi estremi per la tropicalizzazione del clima con l’alternarsi di caldo anomalo, siccità, grandinate, precipitazioni violente e bombe d’acqua che il terreno non riesce più ad assorbire per colpa del consumo di suolo”. Una situazione che colpisce, secondo Coldiretti, particolarmente la Campania, dove “nel 72% dei Comuni si trovano immobili in aree a rischio”.