Germania: documento cattolico-ortodosso “Celebrare Cristo con la Madonna e tutti i santi”

La Commissione congiunta della Conferenza episcopale tedesca e della Conferenza episcopale ortodossa in Germania ha pubblicato oggi un nuovo documento “Celebrare Cristo con la Madonna e tutti i santi”. Il testo si pone in continuità con la serie dedicata all’“Anno liturgico nella tradizione dell’Oriente e dell’Occidente” e presenta le feste dedicate a momenti speciali della vita di Gesù, alla Vergine Maria, ai santi o ricorrenze che riguardano aspetti particolari della fede cristiana o specifici momenti devozionali come l’Esaltazione della Croce, il Corpus Domini o la festa delle icone. Si tratta di “feste radicate in entrambe le tradizioni e sono spesso celebrate nello stesso giorno. Esserne consapevoli può aiutare i cristiani ortodossi e cattolici in Germania a vivere in modo ancora più significativo la comunione nella fede e la loro vicinanza”, ha detto il metropolita Augoustinos, co-presidente ortodosso della Commissione nella presentazione del volumetto. Il testo è stato pubblicato proprio oggi, festa di sant’Andrea apostolo: “Abbiamo deliberatamente scelto questa data”, ha spiegato il vescovo di Magdeburgo Gerhard Feige, co-presidente cattolico della Commissione, perché “Andrea ha un’importanza simile per la Chiesa ortodossa come suo fratello Pietro per la Chiesa cattolica”. Della serie curata dalla commissione fanno parte altri tre testi, dedicati alla domenica, alla pasqua e al natale.