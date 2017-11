Enti locali: Nicotra (Anci), “Comuni fondamentali per il risanamento dei conti pubblici”

“Accogliamo con apprezzamento i dati presentati oggi dal Mef, che confermano quello che l’Anci sostiene da tempo: gli enti locali hanno sopportato e oggi sopportano di più il peso del risanamento dei conti pubblici”. Lo afferma il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, commentando la ricerca del ministero dell’Economia presentata questa mattina nel corso del seminario “Dati invece di impressioni. L’aggiustamento fiscale degli enti locali nel periodo 2010-15”. “La ricerca ribadisce infatti – aggiunge Nicotra – che la metà dei 25 miliardi di riduzione del deficit pubblico tra il 2010 ed il 2015 è stata realizzata grazie al contributo dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province Il dato in sé è impressionante, se consideriamo il peso complessivo dei due comparti sulla Pa in generale: i Comuni pesano solo il 7,5%. A questo si aggiunge che nel comparto Province-Città metropolitane il contributo delle Città metropolitane è stato più significativo. Dalla ricerca del Mef arriva, inoltre, una ulteriore conferma della drastica riduzione della spesa per il personale e dell’impatto negativo dei vincoli derivanti dal vecchio patto di stabilità sugli investimenti locali”.

“Sul tema degli investimenti c’è poi da aggiungere che, dopo anni e anni di depauperamento delle risorse umane e di assenza di attività programmatoria, i risultati di un ritorno degli investimenti richiedono il tempo giusto. Non si cancellano anni e anni di restrizione e tagli in pochi mesi. Ci vuole ancora di più: aiutare i Comuni a tornare a programmare, progettare e finanziare gli investimenti, anche riducendo il peso del debito. È necessario anche snellire e semplificare la gestione burocratica delle risorse disponibili, sia da parte dello Stato che da parte delle Regioni, per rendere possibile il rispetto delle scadenze annuali previste dalle regole di contabilità. Ci vogliono interventi e stabilità di risorse, ci vuole un’agenda nazionale per i Comuni e le città”.