Diocesi: Sulmona-Valva, mons. Forte (presidente Ceam) accoglie il vescovo eletto, “don Fusco pastore di profondità spirituale”

“Esprimo profonda gratitudine al Santo Padre Francesco per aver nominato il nuovo vescovo di Sulmona-Valva nella persona di don Michele Fusco, finora parroco della parrocchia di Santa Maria Assunta in Positano nell’arcidiocesi di Amalfi-Cava”. Lo afferma il presidente della Conferenza episcopale di Abruzzo e Molise e arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, in una nota diffusa dopo la comunicazione della nomina da parte della Sala stampa vaticana. “Mentre ringrazio ancora sua eccellenza mons. Angelo Spina per il servizio da lui reso alla Chiesa di Sulmona-Valva ed esprimo parimenti gratitudine all’amministratore apostolico ‘sede vacante’ mons. Aladino De Iuliis, oltre che all’arcivescovo di Amalfi-Cava, sua eccellenza mons. Orazio Soricelli per la generosità dimostrata nel privarsi di un aiuto significativo nella vita diocesana – si legge nella nota -, sono certo che il nuovo pastore, in forza dell’esperienza pastorale e della profondità spirituale che lo contraddistinguono e che conosco personalmente, potrà fare molto bene per quella Chiesa, ricca di antiche e profonde tradizioni religiose”. Mons. Forte assicura la “preghiera mia e dei confratelli vescovi”. “Auguro ogni bene al caro vescovo eletto e gli do con gioia il benvenuto nel collegio episcopale, contando sulla sua collaborazione anche per il comune servizio alle diocesi di Abruzzo e Molise. La Vergine Santa assista lui e noi tutti nel nostro impegno a favore di quanti il Signore ha voluto affidarci”.