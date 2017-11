Diocesi: Savona-Noli, in lutto per don Bof, teologo e figura della cultura

“La diocesi di Savona-Noli, ma anche il mondo della cultura savonese piangono la scomparsa di don Giampiero Bof, che ha terminato la sua vita terrena poche ore fa, questa mattina, nella casa di una delle sue due sorelle, Alba, a Cogoleto”. Ne dà notizia con una nota la diocesi ligure ricordando il sacerdote 83enne, ordinato presbitero nel settembre del ’58. Fra i primissimi incarichi ebbe quello di insegnante nel seminario vescovile e di viceparroco in san Giovanni Battista a Savona. “Dotato di grande personalità, nei primi anni ’70, per incomprensioni con l’allora vescovo Giovanni Battista Parodi, don Giampiero cessò la sua attività di insegnamento nella nostra diocesi – si legge nel comunicato -. Attività che comunque proseguì proficuamente in altre realtà prestigiose: fu ad esempio docente di storia del pensiero teologico presso l’Istituto di scienze religiose ‘Italo Mancini’ di Urbino. A Savona, comunque, non interruppe mai il suo lavoro di promozione culturale e teologica”. Negli anni ’80 si verificò il riavvicinamento con la diocesi “tanto che don Bof andò a ricoprire incarichi molto importanti”. Fu membro del consiglio presbiterale, delegato diocesano per l’ecumenismo, editorialista de Il Letimbro e, più di recente, guida del Capitolo dei canonici della cattedrale”. La diocesi ricorda il sacerdote come “intellettuale sempre aperto al confronto, fino all’ultimo un grande stimolo per il mondo ecclesiale, ma non solo: da menzionare sono infatti le innumerevoli occasioni di incontro con gli appartenenti ad altre fedi o con i non credenti”. Numerose le pubblicazioni a carattere teologico. Per questa sua attività, per i suoi meriti culturali e di studio, nell’aprile 2002, fu insignito dell’onorificenza di commendatore – ordine al merito della Repubblica italiana. I funerali di don Bof, presieduti dal vescovo mons. Calogero Marino, saranno celebrati sabato 2 dicembre, alle 11 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, a Cogoleto.