Diocesi: San Marino-Montefeltro, il 4 dicembre veglia di preghiera con le mamme in attesa di un figlio

Una veglia di preghiera con le donne in attesa di un figlio. Si svolgerà nella diocesi di San Marino lunedì 4 dicembre, alle 21. Tre appuntamenti diversi in contemporanea nei vicariati della diocesi: a Montegiardino per San Marino, dove sarà presente il vescovo mons. Andrea Turazzi, a Novafeltria per Val Marecchia, nel santuario di Monte Cerignone per Val Foglia e Val Conca. Durante la veglia, si svolgerà l’adorazione eucaristica e l’ascolto di alcuni testi biblici e testimonianze sul tema dell’accoglienza della vita. L’incontro si concluderà con un omaggio alla Madonna e la consegna di un dono alle future mamme e papà e di una preghiera da recitare in famiglia. “Quest’appuntamento rappresenta un ulteriore, significativo segnale di risveglio delle coscienze sul tema dell’accoglienza della vita, che la Chiesa diocesana lancia all’intera comunità, soprattutto nel vicariato di San Marino da mesi interessato alla riflessione su una proposta di legge che intende introdurre la liberalizzazione dell’aborto – si legge in una nota –. Dopo l’incontro-testimonianza di Gianna Jessen di domenica scorsa a Serravalle e prima delle iniziative per la Giornata della vita, a inizio febbraio del prossimo anno, la veglia per la vita nascente rappresenta un ulteriore appello alle coscienze dei sammarinesi di buona volontà”.