Diocesi: Gubbio, il vescovo eletto Paolucci Bedini ha iniziato oggi il suo pellegrinaggio da Assisi verso la sua nuova sede

Il vescovo eletto di Gubbio, mons. Luciano Paolucci Bedini, stamattina ha iniziato, sotto la pioggia, il suo pellegrinaggio da Assisi verso la città di cui guiderà la diocesi. Un cammino di preparazione all’ordinazione episcopale e all’inizio del suo ministero pastorale come sessantesimo successore di sant’Ubaldo. Domenica 3 dicembre, il suo arrivo ufficiale in città e, alle 16, nella chiesa di San Domenico, la solenne celebrazione di consacrazione. Il suo itinerario verso Gubbio è cominciato dal Pontificio Seminario regionale umbro. Accompagnato dai volontari della PiccolAccoglienza, dagli scout Agesci e da una guida del Club alpino italiano, mons. Paolucci Bedini è partito dalla sala della Spoliazione, nel vescovado di Assisi. Ad attenderlo, c’era il vescovo mons. Domenico Sorrentino, che lo ha accolto e gli ha donato i suoi testi sulla spiritualità francescana e sull’esperienza della comunità “Maria Famiglie del Vangelo”, iniziata da qualche anno nella diocesi di Assisi. Poi, ha benedetto la piccola croce lignea che mons. Paolucci Bedini ha portato al collo durante il cammino. Il passaggio di fronte alle basiliche francescane, al Sacro Convento, ha preceduto l’uscita da porta San Giacomo e l’inizio del cammino verso Gubbio. “Lungo l’itinerario, don Luciano incontra in questi giorni persone, fedeli, collaboratori laici, amici vecchi e nuovi – si legge in una nota della diocesi eugubina -. In particolare, i giovani e le famiglie eugubine, che con lui condividono le soste nelle tappe di Valfabbrica e di San Pietro in Vigneto”.