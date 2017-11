Diocesi: Cosenza, audioguide illustrative in cattedrale. Mons. Nolè, “riscoperta delle nostre radici”

“Un piccolo pellegrinaggio, virtuale ma neanche troppo, nella fede”. Cosi monsignor Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, ha descritto ieri sera nella cattedrale bruzia la funzione delle audioguide illustrative consegnate alla chiesa madre da parte del Rotary Telesio. “L’applicazione della tecnologia moderna all’arte e soprattutto alla ricca storia religiosa e culturale di questa chiesa, spesso non conosciuta, consente di fermarsi e riflettere con calma sulle opere che vi sono custodite”. Il presule ha sottolineato come “virtualmente questa sera inizia la preparazione all’ottavo centenario della cattedrale, che cade nel 2022. Quello di oggi è un piccolo segno della rivisitazione anche artistica e strutturale della cattedrale e degli annessi che faremo nei prossimi anni”. Già nei mesi scorsi l’unione dei ciechi aveva offerto la guida in lingua braille, “adesso questo è un altro tassello”. Per mons. Nolè si tratta di una “riscoperta delle nostre radici, la memoria straordinaria della fede dei cosentini che ha formato tanti sacerdoti, laici e santi”.