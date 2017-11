Diocesi: Catania, un corso per l’assistenza degli infermi

Un corso per formare volontari che assistano gli infermi. Sarà realizzato a Catania e presentato domani, venerdì 1° dicembre, alle 11, nel palazzo arcivescovile. L’iniziativa è nata per fornire nozioni pratiche e teoriche che consentano al volontario di svolgere l’attività di assistenza, sia domiciliare sia durante periodi di ricovero in ospedale o case di riposo. Possono parteciparvi coloro che desiderano impegnarsi in questo servizio di assistenza volontariamente, ma anche badanti, assistenti degli anziani e altre figure professionali che vorranno migliorare la loro formazione professionale. Compito dei volontari sarà quello di aiutare i malati “nei comuni atti quotidiani, dando ai familiari la possibilità di allontanarsi per le necessarie attività”. Negli ospedali l’attenzione sarà rivolta ai pazienti che non hanno familiari che possano assisterli, quindi i volontari potranno affiancare gli infermieri. Alla presentazione del progetto interverranno l’arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina, don Mario Torracca, direttore degli Uffici regionale e diocesano per la pastorale della salute, Massimo Buscema, presidente dell’ordine dei medici della provincia di Catania e mons. Gaetano Zito, vicario episcopale per la cultura.