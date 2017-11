Danimarca: Copenaghen, tre giorni “ecumenici” di incontri e celebrazioni sui 500 anni della Riforma

Chiesa luterana e Chiesa cattolica a Copenaghen si ritrovano a partire da domani, venerdì 1 dicembre, e fino a domenica, per un evento ecumenico sui temi della Riforma, quella “rivoluzione che è diventata un movimento che compie 500 anni”, spiega il programma. Si comincia con tre momenti seminariali aperti al pubblico: il pomeriggio di venerdì verterà su “La riforma come sfida teologica oggi”, e tra i relatori compaiono i nomi del vescovo cattolico di Copenaghen Czeslaw Kozon e di quello luterano Peter Skov-Jakobsen. Sabato 2 dicembre il tema scelto è “Riforma come movimento: quali vie dovremmo percorrere?” e si guarderà “ecumenicamente” alla Riforma dalla prospettiva cattolica, evangelica e ortodossa, pensando anche al futuro del cammino ecumenico. La voce cattolica sarà espressa dal card. Gerhard Müller, già prefetto della Congregazione per la dottrina della fede; la voce evangelica sarà rappresentata dal teologo tedesco Gerd Theissen docente di Nuovo Testamento alla Facoltà teologica evangelica di Heidelberg mentre Niels Henrik Gregersen, teologo sistematico di Copenaghen, illustrerà il rapporto tra Riforma e ortodossia. I seminari troveranno la loro conclusione nel culto ecumenico che si celebrerà domenica 3 dicembre, pensato come “un viaggio attraverso il periodo della Riforma dal 1517 al 2017”. A presiedere la celebrazione i due vescovi della capitale danese, Peter Skov-Jakobsen e Czeslaw Kozon.