Chiesa e psichiatria: iniziano le attività del Tavolo per la salute mentale con un convegno a Roma il 2 dicembre

Al via le attività del “Tavolo per la salute mentale”, iniziativa della Cei, con il convegno “La Chiesa italiana e la salute mentale”, in programma sabato 2 dicembre, a Roma. Il progetto è stato attivato dall’Ufficio per la pastorale della salute, con l’obiettivo di “leggere le problematiche della psichiatria secondo una precisa prospettiva che ridia alla persona una sostanziale centralità”. I Fatebenefratelli contribuiscono con la loro esperienza nell’assistenza dei malati psichici e nella ricerca, maturata nel Centro san Giovanni di Dio di Brescia. Durante il convegno, interverrà il presidente del Cda dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, fra Marco Fabello, mentre una delle tavole rotonde sarà moderata da Giovanni Battista Tura, primario di psichiatria dell’Istituto, che, assieme allo psichiatra romano Tonino Cantelmi, radunerà in un confronto scientifico alcuni tra i maggiori esponenti della psichiatria italiana. “Il contributo che la nostra attività quotidiana può portare alla riflessione della Chiesa e, in termini di confronto culturale e metodologico, alla psichiatria – afferma Tura – è sicuramente quello di un ri-orientamento delle teorie e dei modelli in una logica che veda realmente la centralità della singola persona. Ci aspettiamo una riflessione congiunta che passi in esame i temi più attuali e trasversali alle varie aree di studio e operative, con particolare attenzione alle nuove fragilità, alle nuove vulnerabilità, causate dalle dinamiche sociali emergenti, sostenute dalla logica del “provvisorio” e del precario”.