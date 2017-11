Cavalieri del lavoro: Mattarella, “nessuno si avvantaggerebbe di un eventuale fallimento europeo”

“Decisiva sarà anche la consapevolezza e la forza che l’Unione europea metterà in campo. È l’Europa il soggetto che può agire efficacemente nella scala globale, e che deve esprimere l’energia per incidere sui processi sempre più veloci”. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “al Merito del Lavoro”, parlando delle sfide che ci attendono, riguardanti, tra l’altro, il lavoro, il welfare e l’innovazione. “È compito anche del nostro Paese – e responsabilità delle sue classi dirigenti – spingere l’Europa a rispondere alle aspettative dei suoi cittadini ed essere, in tal modo, fedele al suo compito storico”, ha aggiunto. Per il capo dello Stato, “nessuno si avvantaggerebbe di un eventuale fallimento europeo, così come, oggi, tutti paghiamo le conseguenze di incertezze, di squilibri interni, di ritardi del Continente”.