Australia: Sidney, 7 dicembre via al festival che apre l’Anno dei giovani. Cammino verso il Sinodo

Conto alla rovescia per il “Festival dei giovani cattolici australiani” che comincia a Sidney il 7 dicembre. Sono attese 15mila persone, tra i nove e i trent’anni d’età per riflettere su “Aprire nuovi orizzonti per diffondere gioia: i giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, tema che si ispira alle parole di Papa Francesco alla veglia della Gmg del 2016 a Cracovia e guarda al Sinodo sui giovani del 2018. Per volontà dei vescovi australiani, il Festival segnerà l’inizio dell’“anno dei giovani”, che dovrà essere occasione per “dialogare sull’importanza e la presenza vitale dei giovani nella Chiesa e nella società” e dovrà portare a un “rinnovamento e a un nuovo coinvolgimento” di questa presenza. Enorme la macchina organizzativa in moto da mesi per il Festival che ruoterà attorno a quattro momenti in plenaria. Ci saranno poi numerosi workshops, uno Student Leadership Center dove seguire attività di formazione alla leadership, un “X-change Space” per dialogare con vescovi e sacerdoti su temi di reciproco interesse, uno “spazio sacro”, dove pregare, confessarsi, partecipare alla messa, un centro interattivo sulla giustizia, uno spazio Expo per mostrare la ricchezza “dei ministeri e della missione della Chiesa cattolica in Australia”. Il tutto confluirà domenica 9 dicembre in un grande evento conclusivo, che comincerà con i pellegrinaggi che attraverseranno Sindey per confluire al Domain, dove dopo un grande concerto, sarà celebrata la messa conclusiva alle 18.30.