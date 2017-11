Università Cattolica: Milano, sarà il ministro Padoan ad aprire venerdì la seconda edizione del ciclo “Colloqui sull’Europa”

Sarà il ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan ad aprire venerdì 1° dicembre, alle 11, nell’aula magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (largo Gemelli, 1 – Milano) la seconda edizione del ciclo “Colloqui sull’Europa”. Dopo i saluti istituzionali del rettore Franco Anelli e l’introduzione di Massimo Bordignon, il ministro Padoan parlerà di “Prospettive per l’integrazione europea”. Il ciclo d’incontri, organizzato dal Dipartimento di Economia e finanza dell’Università Cattolica, intende “richiamare l’attenzione sia sul dibattito in corso per rilanciare l’Unione europea sia sulle numerose proposte di riforma avanzate dalla Commissione, dal Parlamento e da importanti Paesi membri, come la Francia – si legge in una nota -. Proprio l’elezione di Emmanuel Macron, con il suo programma fortemente europeista, ha aperto una finestra di opportunità, dove l’Europa deve mostrare di reagire alle pressioni attuali e di saper affrontare le nuove sfide: l’immigrazione, il terrorismo, la difesa, l’ambiente, la politica digitale”.