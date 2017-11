Ue: Parlamento europeo vara il bilancio 2018. Una delegazione a Malta per verificare lo stato di diritto

La sede del Parlamento europeo a Bruxelles

(Bruxelles) Nel corso della plenaria dell’Europarlamento, che si svolge oggi e domani a Bruxelles, sarà firmato il bilancio Ue per il 2018, che prevede stanziamenti per 144 miliardi di euro. La firma avverrà dopo che l’Assemblea avrà approvato l’accordo raggiunto tra i negoziatori del Parlamento e gli Stati membri. I deputati “hanno ottenuto maggior supporto economico – recita una nota dell’Assemblea – per i giovani disoccupati e fondi aggiuntivi a sostegno delle piccole e medie imprese e della ricerca”. Un dibattito sul budget si terrà oggi in aula e per domani, 30 novembre, è previsto il voto in emiciclo. I deputati voteranno inoltre l’incremento di fondi (100 milioni) per operazioni militare di pace e a carattere civile all’estero. Il denaro dovrà essere utilizzato, ad esempio, per costruire ospedali “e non per acquistare armi o addestrare militari a operazioni di guerra”. Nei giorni 30 novembre e 1 dicembre una missione si recherà a Malta come deciso a seguito della risoluzione del Parlamento, adottata all’ultima plenaria, che esprime preoccupazione sul funzionamento dello stato di diritto e della democrazia nell’isola. La delegazione avrà un compito informativo sullo stato di diritto nel Paese e sul rispetto dei regolamenti anti riciclo di denaro e bancari.