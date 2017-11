Termometro politico: Istituto Ixè-Radio Rai 1, al Centrodestra la maggioranza alla Camera e in Senato

Maggioranza di Centrodestra sia alla Camera che in Senato. Lo segnala l’Istituto Ixè nella rilevazione effettuata per Rai Radio 1, registrando le intenzioni di voto per i collegi e la relativa assegnazione dei seggi in Parlamento alla data di ieri, martedì 28 novembre. Alla Camera la coalizione composta da Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia otterrebbe 270 parlamentari. Sarebbero 165 quelli del Movimento 5 Stelle e 162 quelli della coalizione di Centrosinistra (Pd-Ap). La sinistra potrebbe contare su 25 seggi. Al Senato i rapporti di forza risultano analoghi. Secondo la rilevazione Ixè, sarebbero 135 i seggi assegnati alla coalizione di Centrodestra, 85 quelli del Movimento 5 Stelle e 81 andrebbero al Pd e Ap. Solo otto senatori sarebbero eletti nelle file della sinistra.