Storia del diritto: Pul e Ucam, al via a Murcia il congresso internazionale su “Giustizia e processo giudiziario”

La Cattedra internazionale congiunta Innocenzo III della Pontificia Università Lateranense di Roma e dell’Università Cattolica di Murcia celebrerà a Murcia, in Spagna, da oggi al 1° dicembre il congresso internazionale “Giustizia e processo giudiziario”, un evento che è diventato un appuntamento fisso per i ricercatori della storia del diritto. Questa terza edizione sarà focalizzata sull’evoluzione e lo sviluppo del processo nella storia del diritto; parteciperanno, attraverso conferenze plenarie e sessioni di ricerca, oltre 50 esperti provenienti da diverse parti del mondo. Il discorso inaugurale sarà tenuto da Manuel J. Arroba, presidente dell’Istituto Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense; e la chiusura sarà tenuta da Richard Vogler, dell’Università del Sussex (Regno Unito). Interverrà anche mons. Vincenzo Paglia, gran cancelliere del Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per studi su matrimonio e famiglia e presidente della Pontificia Accademia per la vita; Giovanni Luchetti dell’Università di Bologna; David Hunter dell’Università del Kentucky e Werner de Saeger dell’Università di Oxford.