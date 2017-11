Solidarietà: Save the Children, già 2mila scuole hanno aderito al “Christmas Jumper day” del 15 dicembre

Per il prossimo 15 dicembre, Save the Children rilancia il “Christmas Jumper day”, l’evento di partecipazione di massa dedicato ai maglioni natalizi celebrato per la prima volta in Italia lo scorso anno. “Sulla scia del successo 2016 – si legge in una nota – è già triplicato quest’anno il numero di scuole primarie e secondarie subito iscritte, più di 2mila, alle quali si uniranno nei prossimi giorni tantissimi altri insegnanti e studenti, insieme a migliaia di gruppi di colleghi di lavoro o amici che organizzeranno la loro festa di Natale raccogliendo l’appello di Save the Children: ‘Metti un maglione e dai ai bambini un futuro migliore’”. Si tratta infatti – prosegue la nota – di “un’occasione speciale per fare tutti insieme qualcosa di buono in un modo diverso dal solito, e raccogliere, divertendosi, piccoli o grandi fondi a sostegno dei progetti in Italia e nel mondo dell’organizzazione internazionale, dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a promuoverne i loro diritti”. Testimonial della campagna quest’anno è Manuel Agnelli, ma altri volti noti dello spettacolo hanno aderito. Tra loro ci sono Antonello Dose e Marco Presta, Lillo, Greg e Alex Braga, Saturnino, Isabella Ferrari, Syria, Caterina Balivo, Roberta Capua e Ilaria Spada, ClioMakeup e i calciatori della Fiorentina. “Per partecipare – spiega l’organizzazione – basta procurarsi un maglione natalizio o realizzarlo in proprio decorando un vecchio pullover con materiali di recupero e organizzare un evento o una festa. Tutti gli invitati parteciperanno indossando con ironia festosa il loro maglione buffo e potranno contribuire con una donazione al sostegno dei progetti di Save the Children, donando così un sorriso ai bambini in difficoltà in Italia e nel mondo”. L’evento sarà condivisibile sui social networks con l’hashtag #ChristmasJumperDay.