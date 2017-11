Siria: Aiulas, per il Natale lancia campagna “Siria: dall’emergenza alla speranza”

Per il periodo natalizio la onlus “Aiutiamo la Siria!” (Aiulas) lancia la campagna di solidarietà “Siria: dall’emergenza alla speranza”. “A seguito del mutamento della situazione in Siria di questi ultimi mesi – migliorata dal punto di vista dei combattimenti ma non dei bisogni – e raccogliendo le proposte dei referenti sul terreno, sono stati preparati – si legge in una nota – tre nuovi progetti, che saranno finanziati attraverso varie iniziative realizzate nelle prossime settimane”. Il progetto “Un’officina, 10 operai: Aleppo riparte” ha lo scopo di “pagare per un anno lo stipendio a 10 operai che ad Aleppo avvieranno un’officina siderurgica; alla fine del periodo l’officina dovrebbe raggiungere l’indipendenza economica”. Il progetto – spiega la onlus – “sarà realizzato dai Maristi che hanno provveduto all’affitto del locale e alle attrezzature necessarie alla produzione”. “Radio Kifo, 30 giovani per una voce a Damasco” è invece il progetto attraverso il quale “30 giovani riceveranno una borsa lavoro per sei mesi e potranno così effettuare uno stage di formazione professionale presso la radio del patriarcato siro ortodosso a Damasco”. Si tratta del primo progetto di Aiulas in collaborazione con una Chiesa ortodossa. Infine, con “Strumenti musicali per gli scout di Maskana” si “provvederà all’acquisto in loco di 19 strumenti musicali per il gruppo Scout che si formerà – grazie al progetto – nella parrocchia di S. Michele Arcangelo (dintorni di Homs), in collaborazione con la Chiesa siro-cattolica”. Nel frattempo – informa Aiulas – sono stati portati a termine due progetti: uno relativo a prestazioni mediche per 111 abitanti di Aleppo grazie ad altrettante polizze sanitarie stipulate attraverso la Chiesa armena e l’altro per l’acquisto di due monitor per l’ospedale italiano di Karak (Giordania).