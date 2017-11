Salute: Università Cattolica, domani e venerdì a Roma corso multidisciplinare di patologia e citologia della tiroide

Saranno presenti i migliori esperti mondiali di tumori della tiroide all’undicesimo corso multidisciplinare di patologia e citologia della tiroide in programma a Roma domani, giovedì 30 novembre, e venerdì 1° dicembre, presso l’Università Cattolica. Al centro della due giorni le novità nella classificazione delle neoplasie e nella diagnostica citologica dei noduli tiroidei nonché la discussione di alcuni casi di difficile interpretazione per patologi e citopatologi. “Negli ultimi anni – si legge in una nota – sono avvenuti significativi cambiamenti nella diagnostica e nella terapia dei tumori tiroidei. Le nuove linee guida cliniche e istologiche hanno profondamente trasformato l’approccio terapeutico alle neoplasie della tiroide improntato a una minore aggressività soprattutto per quanto riguarda il trattamento chirurgico e la medicina nucleare”. “Nel 2016 – spiega Guido Fadda, responsabile scientifico del corso – sono state pubblicate le linee-guida per la gestione clinica dei carcinomi della tiroide elaborate dopo una lunga gestazione dall’American thyroid association (Ata) che include anche esperti europei”. “Queste linee guida – aggiunge – sono molto innovative rispetto alle precedenti del 2009 perché prevedono delle classi di rischio clinico basate su parametri molti dei quali, per la prima volta, sono di tipo puramente istologico”. “Queste linee-guida clinico-istologiche – prosegue la nota – stanno già rivoluzionando l’approccio terapeutico alle neoplasie della tiroide che sarà improntato a una minore aggressività soprattutto per quanto riguarda il trattamento chirurgico e la medicina nucleare”. “L’obiettivo – conclude Fadda – è quello di personalizzare la terapia per ogni paziente mediante la valutazione di parametri istologici e molecolari”.