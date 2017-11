Sale della Comunità: Acec lancia le iniziative per il Natale 2017 e il progetto “Non abbiate paura di sognare” per il Sinodo Giovani 2018

L’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec) ha realizzato una serie di iniziative cinematografiche per accompagnare le Sale della Comunità e il territorio tutto verso alcuni momenti significativi tra la fine del 2017 e il 2018. Iniziamo dal Natale. In occasione dell’uscita in sala del cartone animato “Gli eroi del Natale” (dal 30 novembre 2017), che offre una simpatica e inedita riflessione sulla nascita di Gesù attraverso lo sguardo e il racconto degli animali del tempo, Arianna Prevedello (responsabile comunicazione nazionale Acec) ha realizzato dei contenuti speciali per utilizzare il film nelle attività educative sul territorio. Il cartoon è “un’opportunità pastorale molto bella – si legge nella nota stampa Acec – per famiglie, gruppi, catechesi e altre situazioni parrocchiali sul tema della Natività”.

Ancora, in vista del Sinodo dei Giovani 2018, l’Acec ha dato il via a un progetto editoriale dedicato ai millennials (ma non solo) in cammino verso l’appuntamento con Papa Francesco. Dopo l’iniziativa “Esperienze d’amore” – schede filmico pastorali ispirate all’Esortazione apostolica “Amoris Laetitia” – Arianna Prevedello e don Gianluca Bernardini (direttore della rivista “SdC”, Acec) propongono una nuova collana di approfondimenti filmici, “Non abbiate paura di sognare”, dedicata alle tematiche giovanili. “Nella prospettiva del rinsaldo pastorale – indica ancora la nota stampa Acec – che può arrivare dall’utilizzo del linguaggio degli audiovisivi, non potevano mancare da parte di Acec una consulenza dettagliata per gli operatori della sale della comunità e delle parrocchie per il Sinodo dei giovani con Papa Francesco”.

Le schede film – pubblicate periodicamente sul sito Saledellacomunita.it – saranno arricchite dalla riflessione di tre presbiteri impegnati nella pastorale giovanile: don Alberto Gastaldi (diocesi di Chiavari), don Francesco Riccio (diocesi di Aversa ) e don Luca Ramello (arcidiocesi di Torino). I titoli già approfonditi sono:“Non è un paese per giovani” (2017), “Slam. Tutto per una ragazza” (2017) e “Mustang” (2015).