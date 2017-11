Religion Forum: Roma, oggi incontro sul mutamento del “clima religioso”

Salvatore Martinez, presidente della Fondazione Vaticana “Centro internazionale Famiglia di Nazareth” e dell’Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e sul rispetto della libertà religiosa, interverrà oggi a Roma al Religion Forum sul tema “Religion and International Relations: setting a Mediterranean agenda”, organizzato dall’European Academy of Religion nel quadro delle iniziative preparatorie al Med – Rome Mediterranean Dialogues. Il tema dell’incontro è il cambiamento del “clima religioso”, un mutamento, si legge in comunicato del Rinnovamento nello Spirito santo di cui Martinez è presidente, “di lungo periodo in atto, per alcuni versi non meno serio di quello che mette in pericolo l’ambiente, le cui cause affondano nei secoli e vanno analizzate mediante una comprensione profonda dei linguaggi religiosi”. Martinez presiederà una sessione dedicata al tema “Protecting minorities, changing the narrative”. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Alberto Melloni, Foundation for Religious Sciences, Nabil Haddad, Jordanian Interfaith Coexistence Research Center, Issam El Bashir, Chairman of the Islamic Fiqh Association, Ján Figel, Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the Eu.