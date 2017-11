Papa in Myanmar: incontro monaci buddisti, valori del buddismo “essenziali per uno sviluppo integrale della società”

“Esprimo la mia stima per tutti coloro che in Myanmar vivono secondo le tradizioni religiose del buddismo”. È l’omaggio del Papa, nella parte centrale del discorso rivolto ai monaci buddisti, incontrati al Kaba Aye Center di Yangon. “Attraverso gli insegnamenti del Buddha, e la zelante testimonianza di così tanti monaci e monache, la gente di questa terra è stata formata ai valori della pazienza, della tolleranza e del rispetto della vita, come pure a una spiritualità attenta e profondamente rispettosa del nostro ambiente naturale”, ha proseguito Francesco, secondo il quale “questi valori sono essenziali per uno sviluppo integrale della società, a partire dalla più piccola ma più essenziale unità, la famiglia, per estendersi poi alla rete di relazioni che ci pongono in stretta connessione, relazioni radicate nella cultura, nell’appartenenza etnica e nazionale, ma in ultima analisi radicate nell’appartenenza alla comune umanità”. “In una vera cultura dell’incontro, questi valori possono rafforzare le nostre comunità e aiutare a portare la luce tanto necessaria all’intera società”, ha assicurato.