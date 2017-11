Notizie Sir del giorno: Papa Francesco ai vescovi del Myanmar, il card. Zenari su Siria, in 10 anni triplicati italiani all’estero

Papa in Myanmar: ai vescovi, “favorire l’unità, la carità e il risanamento nella vita del popolo”. “Guarire è la vostra missione”

“Guarigione, accompagnamento e profezia”. Sono le tre parole attorno a cui il Papa ha articolato il suo discorso ai 22 vescovi del Myanmar, nell’arcivescovado di Yangon. “Il Vangelo che predichiamo è soprattutto un messaggio di guarigione, riconciliazione e pace”, ha esordito Francesco, secondo il quale in Myanmar questo messaggio “ha una risonanza particolare, dato che il Paese è impegnato a superare divisioni profondamente radicate e costruire l’unità nazionale”. (clicca qui)

Siria: card. Zenari (nunzio), “guardiamo con speranza a colloqui di Ginevra. Situazione umanitaria molto critica”. Ricostruzione? “Prima cessino i combattimenti”

“Guardiamo con speranza a Ginevra e si prega che possa portare qualche frutto e smuovere la situazione che resta molto critica”. Così al Sir il nunzio apostolico in Siria, card. Mario Zenari, parla dell’ottava tornata di negoziati, sotto l’egida Onu, per cercare una soluzione del conflitto siriano, in corso a Ginevra. Oggi nella città svizzera è giunta anche la delegazione governativa siriana guidata dal rappresentante permanente siriano presso le Nazioni Unite, Bashar al Jaafari. Già ieri le opposizioni, riunite nella Commissione siriana per i negoziati (Snc), avevano avuto un primo incontro con l’inviato speciale dell’Onu, Staffan de Mistura, confermando la volontà di avere colloqui diretti con il Governo. (clicca qui)

Migrazioni: task force congiunta tra Unione europea, Unione africana e Onu “per salvare e proteggere vite umane”

Nascerà “una task force congiunta tra Unione europea, Unione africana e Nazioni Unite per salvare e proteggere vite di migranti e rifugiati lungo le rotte e in particolare in Libia, accelerando il ritorno volontario assistito ai Paesi di origine e il reinsediamento di chi ha bisogno di protezione internazionale”. La decisione, comunicata con una nota stampa congiunta delle tre istituzioni, è stata presa oggi a margine del summit Ue-Ua in corso ad Abidjan dal segretario dell’Onu, Antonio Guterres, dal presidente della commissione dell’Ua, Moussa Faki Mahamat, e dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker con l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. (clicca qui)

Migrazioni: Istat, in dieci anni triplicati gli italiani all’estero, da 51mila a 157mila. +7% nel 2016

Sono sempre di più gli italiani che emigrano verso l’estero, soprattutto giovani, e le principali mete restano il Regno Unito e la Germania. È quanto emerge dal report dell’Istat su “Migrazioni internazionali e interne della popolazione residente – Anno 2016”. Negli ultimi dieci anni, ricorda l’Istat, le emigrazioni sono più che triplicate, passando da 51mila a 157mila (+7% sul 2015), mentre le immigrazioni si sono ridotte del 43%, passando da 527mila nel 2007 a 301mila nel 2016. (clicca qui)

Comunicazione: Copercom, Massimiliano Padula è il nuovo presidente

Massimiliano Padula è il nuovo presidente del Copercom. Lo ha eletto oggi a Roma il Comitato dei presidenti e delegati dell’organismo che coordina le associazioni per la comunicazione. Subentra a Domenico Delle Foglie che ha guidato il coordinamento per due mandati triennali consecutivi. Gianni Borsa, giornalista del Sir, è stato eletto vicepresidente. (clicca qui)

Sale della Comunità: Acec lancia le iniziative per il Natale 2017 e il progetto “Non abbiate paura di sognare” per il Sinodo Giovani 2018

L’Associazione cattolica esercenti cinema (Acec) ha realizzato una serie di iniziative cinematografiche per accompagnare le Sale della Comunità e il territorio tutto verso alcuni momenti significativi tra la fine del 2017 e il 2018. Iniziamo dal Natale. In occasione dell’uscita in sala del cartone animato “Gli eroi del Natale” (dal 30 novembre 2017), che offre una simpatica e inedita riflessione sulla nascita di Gesù attraverso lo sguardo e il racconto degli animali del tempo, Arianna Prevedello (responsabile comunicazione nazionale Acec) ha realizzato dei contenuti speciali per utilizzare il film nelle attività educative sul territorio. (clicca qui)

Diocesi: mons. Zuppi (Bologna), “la Chiesa è una madre, non una burocrazia che eroga servizi religiosi”

Un invito a percorrere “la via della sinodalità”. Lo rivolge ai fedeli della diocesi di Bologna l’arcivescovo, mons. Matteo Maria Zuppi, nella lettera pastorale dal titolo “Non ci ardeva forse il cuore?”, ispirata dal brano evangelico dei discepoli di Emmaus, che sarà presentata stasera, alle 20.45, nella Casa della cultura e della memoria di Marzabotto. “La sinodalità è un esercizio pratico di comunione: ci aiuta a gustarla e desiderarla, a conoscerla e costruirla”, aggiunge. “Se non lo facciamo, facilmente andremo ognuno per conto proprio e diventeremo tutti più deboli”. L’arcivescovo mette in guardia dal “contrario” di sinodalità, e cioè “ridurre la comune preoccupazione per la nostra famiglia, che richiede tutto noi stessi e dalla quale impariamo ad amarci, a regole di condomino o a esercizi di democrazia”. (clicca qui)