Finanza: Firenze, venerdì e sabato il Festival “Novo Modo” per un “nuovo modello di sviluppo integrale e universale”

“Cambiare la finanza per cambiare l’Europa”: è il titolo della 4ª edizione del Festival “Novo Modo”, due giorni di incontri e dialogo, promossi da Fondazione Finanza Etica, con il patrocinio della Regione Toscana, che si svolgeranno venerdì 1° e sabato 2 dicembre a Firenze. “Tornare a separare l’attività finanziaria dall’attività commerciale è determinante per cambiare radicalmente non solo l’atteggiamento delle banche, ma anche il ciclo economico”, afferma Giulio Romani, segretario generale di First Cisl, alla vigilia del Festival, che lo vedrà confrontarsi il 2 dicembre con alcuni esponenti della commissione d’inchiesta sulle banche. “L’auspicio – aggiunge Romani – è che l’esito della commissione d’inchiesta spinga la politica a cambiare l’impostazione della normativa bancaria, conferendo maggiori poteri alla Consob e alla Banca d’Italia e regolamentando la retribuzione dei manager, non solo con l’applicazione di tetti, ma anche legandola alla realizzazione di risultati che tengano insieme il reddito della banca con quello sociale, in modo da incentivare la qualità e non la quantità del credito, premiare una distribuzione dei finanziamenti coerente con il tessuto economico e sociale del territorio e valorizzare la tenuta di valore dei risparmi, la crescita occupazionale e il sostegno agli investimenti”. Per Romani, “altrettanto necessaria è la definizione del reato di disastro bancario, che preveda un’azione penale obbligatoria a fronte al default di una banca, con pene aggravate in caso di danno alla pubblica amministrazione, al risparmio privato e all’occupazione”.

“Il tema di quest’anno di Novo Modo ci permette di evidenziare che i guasti sociali e umani di un’economia senza controllo possono essere sanati da un nuovo modello di sviluppo che sia integrale e universale”, dichiara don Andrea La Regina, responsabile nazionale Macro-Progetti di Caritas Italiana. “Dal basso – prosegue La Regina – possiamo non solo proporre ma reclamare diritti sociali e promozione di un’economia solidale capace di coinvolgere e responsabilizzare e di contrapporsi alla società dello ‘scarto’ attivando processi di inclusione”. Novo Modo è organizzato da Fondazione Finanza Etica, con il patrocinio della Regione Toscana, promossa da Acli, Arci, Banca Etica, Caritas Italiana, Cisl, Fairtrade Italia, Ctm Altromercato, First Social Life, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Legambiente, Libera – Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Made in World, Next Nuova economia per tutti, Scuola di economia civile, Polo Bonfanti Lionello. Info:www.novomodo.org.