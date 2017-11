Etica: Facoltà teologica Triveneto e Fondazione Lanza, da domani la IV edizione di “Dove va la morale?”

Si apre giovedì 30 novembre la quarta edizione del ciclo di incontri “Dove va la morale?”, promosso da Facoltà teologica del Triveneto e Fondazione Lanza per riflettere sul futuro dell’etica in un tempo di cambiamento. Quest’anno, in particolare, l’attenzione sarà rivolta a “L’etica nello spazio ecumenico”, in percorso di quattro incontri che intende valorizzare, tra l’altro, quanto è emerso in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della Riforma protestante. Al primo appuntamento, dal titolo “Liberati per servire”, alle ore 17, nell’aula tesi della Facoltà teologica del Triveneto (via del Seminario 7 a Padova). In dialogo con l’etica evangelica, interverranno Ilenya Goss, pastora valdese di Vicenza, e Giuseppe Quaranta, docente della Facoltà teologica del Triveneto; introduce e modera Simone Morandini.

“In un ambito di riflessione che si focalizzerà sulla dimensione ecumenica, le domande che si affacciano sono diverse – afferma il coordinatore Simone Morandini, docente di teologia alla Facoltà teologica del Triveneto e responsabile del progetto “Etica, filosofia e teologia” della Fondazione Lanza –. Innanzitutto cercheremo di capire come e fino a che punto le Chiese cristiane possono far interagire le rispettive differenti prospettive etiche per individuare parole morali da pronunciare assieme. Ci chiederemo poi come valorizzare le importanti convergenze già raggiunte nel dialogo, per sostenere credenti e comunità nell’adempimento della loro comune vocazione. L’ultimo passaggio riguarderà la domanda su come, in particolare, la prospettiva ecumenica possa contribuire a un’etica civile, per una convivenza buona nella pluralità”.