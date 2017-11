Diocesi: Vicenza, nel fine settimana un corso sulla “cura della ‘casa comune'”

“Presentare e approfondire l’enciclica di Papa Francesco sulla questione ecologica e la custodia della ‘casa comune’ da una pluralità di prospettive: culturale, biblica, etica e del dialogo ecumenico e interreligioso”. È l’obiettivo della due giorni promossa dall’Ufficio diocesano per l’Irc di Vicenza, che offre, anche quest’anno, un corso di aggiornamento monografico, rivolto ai docenti di religione di ogni ordine e grado delle scuole statali e paritarie cattoliche e/o d’ispirazione cristiana, ma aperto anche a tutti coloro sono interessati al tema. Il corso si terrà nel prossimo weekend a Villa S. Carlo in Costabissara (VI). Il tema scelto è: “La cura della ‘casa comune’ secondo l’enciclica di Papa Francesco Laudato si’: una grande sfida culturale ed etica, educativa e spirituale, sostenuta dal dialogo ecumenico e interreligioso”. Il corso si terrà sabato 2 dicembre (ore 15-19) e domenica 3 dicembre 2017 (ore 8.30-12.30).

I relatori, che si alterneranno sono don Giorgio Bozza (docente di Teologia morale presso la Facoltà Teologica del Triveneto e parroco nel padovano), Francesco Tessarollo (già docente di filosofia al Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa), Luca Lucatello (licenziato in Teologia dogmatica e IdR), Davide Viadarin (licenziato in Teologia biblica e IdR). La novità è che il corso – grazie alla collaborazione con l’Aimc nazionale – è stato inserito nella piattaforma Sofia del Miur e per tutti i docenti diventa un corso di aggiornamento riconosciuto. “Una buona educazione scolastica nell’infanzia e nell’adolescenza – scrive Papa Francesco al n° 213 dell’enciclica – pone semi che possono produrre effetti lungo tutta la vita e l’Irc può dare un contributo notevole anche per una conversione ecologica”, si legge in una nota. Info: www.vicenza.chiesacattolica.it