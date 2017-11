Diocesi: Acireale, in serata mons. Raspanti presiede la celebrazione di riapertura del santuario della Madonna di Valverde

Nella serata di oggi, mercoledì 29 novembre, il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, presiederà alle 18.30 la celebrazione di riapertura al culto del santuario della Madonna di Valverde, chiuso dal 1° ottobre scorso, per gravi danni di dissesto idrogeologico presenti nel sottosuolo della piazza antistante e di parte del santuario. Subito dopo la celebrazione eucaristica, si svolgerà una conferenza illustrativa a cui interverranno l’architetto Raffaello Di Mauro, tecnico incaricato dalla diocesi e dalla parrocchia, don Carmelo Sciuto, direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali, padre Nei Marcio Simon, parroco e rettore del santuario, e il vescovo Raspanti. Per don Sciuto, “la riapertura rappresenta solo il primo passo del cammino che ridarà luce nuova alla chiesa stessa e ridonerà alla comunità di Valverde la piena fruizione del chiostro e del convento”. Il progetto di restauro e consolidamento ammonta a 406.945,71 euro, di cui il 70% sarà finanziato dai fondi dell’8xmille della Cei e il restante 30% sarà coperto attraverso una campagna di raccolta fondi promossa dalla parrocchia. A riguardo, padre Nei Simon, in una lettera ai fedeli, esorta “a non restare indifferenti perché ogni aiuto, donazione, iniziativa è ora più che mai importante”. Il vescovo Raspanti si dice “certo che i fedeli risponderanno generosamente alla richiesta di raccolta fondi per coprire il 30% delle spese di ristrutturazione e consolidamento”.