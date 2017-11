Commissione Ue: modifiche legislative per trasferimento Ema ed Eba da Londra ad Amsterdam e Parigi

Mentre fra Bruxelles e Londra rimane aperto il negoziato sul Brexit (oggi il capodelegazione della Commissione, Michel Barnier, ha smentito un accordo sullo sbilancio finanziario, di cui avevano parlato i media britannici), la Commissione europea propone due “modifiche legislative per il trasferimento dell’Agenzia europea per i medicinali e dell’Autorità bancaria europea da Londra”. Le proposte conseguono all’accordo raggiunto la settimana scorsa a margine del Consiglio Affari generali sul trasferimento dell’Ema dell’Abe da Londra a, rispettivamente, Amsterdam e Parigi. “Con questo intervento rapido la Commissione – si legge in un comunicato di Bruxelles – intende offrire certezza e chiarezza del diritto, in modo che le agenzie continuino a funzionare in modo regolare e senza interruzioni anche oltre marzo 2019”. Secondo la procedura legislativa ordinaria i colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio) “dovrebbero trattare in via prioritaria queste proposte legislative, il cui obiettivo si limita rigorosamente a confermare nei due regolamenti istitutivi le nuove sedi delle agenzie”. Il trasferimento delle due agenzie – si ricorda – è conseguenza diretta della decisione del Regno Unito di recedere dall’Unione europea, notificata al Consiglio europeo il 29 marzo 2017. Il trasferimento delle due agenzie esula dai negoziati sulla Brexit; la decisione al riguardo compete infatti ai governi dei 27 Stati membri dell’Unione.