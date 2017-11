Cile: card. Ezzati (Santiago) inaugura nuovo asilo nido per i bimbi di 85 famiglie vulnerabili

Il cardinale Ricardo Ezzati, arcivescovo di Santiago del Cile, ha inaugurato ieri un asilo nido che ospiterà un centinaio di bambini e neonati, a vantaggio di 85 famiglie in situazione di disagio sociale. Il centro appartiene alla Fondazione “Brazos abiertos”, una istituzione senza fini di lucro dell’arcidiocesi di Santiago che dal 2004 crea e gestisce 12 centri per bimbi da 3 mesi a 5 anni. L’obiettivo è “accogliere e riscattare i bambini di famiglie in situazione di vulnerabilità sociale, offrendo una educazione di qualità, fondata sui principi e i valori cristiani”. La fondazione, ha detto il card. Ezzati, “è un segno da cui passa una società fondata su una visione molto individualista ad una società con il cuore e le braccia aperte, per costruire un futuro migliore per tutti. Sono convinto che la prevenzione, l’educazione e la vita familiare sono le strade migliori negli ambienti più vulnerabili”.