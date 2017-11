Centro Televisivo Vaticano: anteprima internazionale del doc sulla Gendarmeria Vaticana a Buenos Aires

È in corso in questi giorni a Buenos Aires il Mercato dell’audiovisivo di Ventana Sur (27 novembre – 1° dicembre 2017), la più importante manifestazione del settore in America Latina. Venerdì 1° dicembre il Centro Televisivo Vaticano (Ctv) e il partner produttivo Officina della Comunicazione interverranno alla manifestazione per presentare gli ultimi progetti.

Evento di punta della Santa Sede al film market di Ventana Sur sarà la proiezione – al Cinemark Puerto Madero, ore 13 – in anteprima internazionale del documentario “Custodire e proteggere. La Gendarmeria Vaticana” firmato dal regista Cesare Cuppone, primo operatore papale del Ctv. Il film racconta da vicino la storia e il ruolo del corpo dei Gendarmi, chiamato a proteggere il Santo Padre in Vaticano ma anche nei suoi viaggi fuori dalla Santa Sede.

Alle 11.30, sempre del 1° dicembre, nell’Auditorium 1 della Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Ctv e Officina della Comunicazione presenteranno la loro linea di produzione, le serie di documentari sull’arte sacra realizzati con il giornalista Alberto Angela, noto divulgatore scientifico per la Rai: “Divina Bellezza. Alla scoperta dell’arte sacra in Italia” (serie con 10 doc) e “Alla scoperta del Vaticano e Alla scoperta dei Musei Vaticani” (serie con 6 doc), in collaborazione con i Musei Vaticani, Rai Com e il gruppo Gedi. Alla tavola rotonda sono previsti gli interventi degli amministratori delegati di Officina della Comunicazione, Nicola Salvi ed Elisabetta Sola, così come del segretario della Commissione nazionale valutazione film della Cei, Sergio Perugini. La presenza di Ctv e Officina della Comunicazione al film market di Buenos Aires è resa possibile anche grazie al supporto della Società italiana degli autori ed editori – Siae.