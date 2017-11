Catalogna: mons. Sánchez Sorondo (Pass), “mancanza di dialogo e sofferenza del popolo”. “Riscoprire la cultura del dialogo”

“Di fronte a eventi come la crisi catalana, emerge non solo una mancanza di dialogo, ma anche la grande sofferenza inutile che vivono certi popoli. Come auspicato da Papa Francesco, occorre una visione più generale che permetta di riscoprire la cultura dell’incontro, guardando sempre con grande attenzione alla questione dei diritti umani”. Lo ha detto mons. Marcelo Sánchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze sociali (Pass), intervenendo stasera a Roma alla presentazione del nuovo volume di Limes, dal titolo “Madrid a Barcellona”. Parlando a Palazzo del Vicariato Vecchio, mons. Sánchez Sorondo ha ricordato il grande impegno del Papa per favorire gli accordi di Parigi sul clima, toccando nel suo intervento numerosi temi: dalle nuove forme di schiavitù stigmatizzate dal Pontefice, come il lavoro forzato, la prostituzione e il traffico di organi, all’economia sostenibile. Il cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze sociali ha sostenuto, inoltre, che “la classe politica deve trovare degli impegni comuni per alleviare le sofferenze dei popoli”. “Cosa ha fatto la politica per risolvere questi problemi?”, si è chiesto mons Sánchez Sorondo, ricordando che “in Vaticano siamo abituati a vedere ambasciatori di molti Paesi, ma da qualche tempo abbiamo iniziato a invitare anche i sindaci delle più importanti città mondiali. Tutto questo – ha precisato – per far sì che fosse possibile parlare di problemi reali che investono i cittadini”.