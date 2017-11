Catalogna: Frattini (Sioi), “nella crisi è mancato il supporto dell’Europa”

“La crisi catalana ha avuto una fase iniziale che ha visto da un lato l’ incertezza del governo spagnolo e dall’altro l’irrigidimento dei gruppi indipendentisti. Ma in questa fase è mancato soprattutto il supporto dell’Europa, che ha giustamente scelto di non appoggiare l’indipendentismo, ma che allo stesso tempo non ha usato il giusto linguaggio politico per favorire l’integrazione”. Lo ha detto il presidente della Società italiana per l’organizzazione internazionale (Sioi), Franco Frattini, intervenendo stasera a Roma alla presentazione del nuovo volume di Limes, dal titolo “Madrid a Barcellona”. Nel corso della conferenza tenutasi a Palazzo del Vicariato Vecchio, l’ex ministro degli Esteri ha messo più volte l’accento sugli errori commessi dall’Unione europea nella gestione della crisi catalana, spiegando che avrebbe dovuto comprendere che “un messaggio disgregatore non danneggia soltanto la Costituzione spagnola, ma anche gli obiettivi di tutta l’Unione europea”. “Nel processo politico spagnolo, ma anche in quello europeo – ha concluso Frattini – è necessario evitare che la situazione vada alla deriva. Mi auguro che si trovi una soluzione politica che possa garantire stabilità a tutte le parti in causa”. All’incontro di oggi era presente anche Carlo Colomba, docente di Scienze economico-sociali all’Università degli studi di Torino. “La questione catalana – ha affermato Colomba – è scoppiata perché è venuta a mancare la fiducia dei catalani verso il governo centrale di Madrid. Ecco perché ciò che accade in Catalogna è pericoloso per tutta l’Europa”.