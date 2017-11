Argentina: raccolti 43 milioni di pesos con la campagna “Más por Menos 2017”, registrato un incremento del 10%

Una raccolta di 43 milioni di pesos, con un aumento del 10% rispetto alla campagna dell’anno precedente. Questo il bilancio della colletta “Más por Menos 2017” promossa dalla Chiesa argentina. I numeri sono stati resi noti dalla Commissione episcopale per l’assistenza alle regioni più bisognose. L’iniziativa di solidarietà si è svolta il 9 e il 10 settembre nelle chiese e i vari luoghi del Paese, con lo slogan “La tua solidarietà rafforza la mia speranza”. I membri della Commissione episcopale per l’assistenza alle regioni più bisognose si incontreranno la prossima settimana per distribuire il ricavato tra le 25 diocesi che maggiormente ne hanno necessità, oltre che per assegnare risorse a più di 300 progetti presentati da altre diocesi. Mons. Pedro Olmedo Rivero, vescovo-prelato di Humahuaca e presidente della Commissione, ha ringraziato “fortemente i donatori che hanno già dato il loro contributo” e ha invitato coloro che “vogliono partecipare a dare un contributo, per quanto piccolo, per continuare a collaborare con chi ha meno”.