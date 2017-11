Anno dei diritti umani: in Italia si inaugura il 4 dicembre all’Università di Padova

Un prete impegnato da 25 anni nell’accoglienza dei migranti, una donna garante dei diritti dei carcerati, un giornalista minacciato dalla criminalità organizzata inaugureranno lunedì prossimo, 4 dicembre, a Padova l’Anno dei diritti umani indetto dall’Onu in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani. Assieme a loro ci sarà la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, oltre 300 insegnanti, studenti, amministratori locali, giornalisti, esponenti di organizzazioni della società civile provenienti da tutt’Italia, rappresentanti del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi e della Basilica di Sant’Antonio da Padova, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, della Commissione europea, del Ministero degli Esteri. La conferenza di inaugurazione si terrà presso l’aula magna “Galileo Galilei” dell’Università degli studi di Padova (Palazzo del Bo), a partire dalle ore 9.30. L’incontro, intitolato “In spirito di fratellanza” e dedicato ad Antonio Papisca recentemente scomparso, proseguirà anche martedì 5 dicembre. Saranno due giornate ricche di idee, riflessioni, testimonianze e proposte dedicate alla formazione e alla progettazione di nuovi percorsi educativi centrati sui diritti ma anche sulle responsabilità personali e collettive. L’Anno dei diritti umani è stato promosso per suscitare una mobilitazione straordinaria in favore dei diritti umani, per contrastare le violenze, guerre, terrorismo, discriminazioni e disuguaglianze che continuano a violare la dignità umana dentro e fuori il nostro paese. Per questo, a Padova, prenderà il via anche l’organizzazione della Marcia PerugiAssisi che si svolgerà il 7 ottobre 2018. La Conferenza di Padova è organizzata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani, Centro diritti umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, Comune di Padova, Scuola di Alta Formazione Eis-Lumsa, Rete nazionale delle Scuole per la pace, Tavola della pace, Cipsi, Banca Etica.